Milano incendio in un appartamento | morti marito e moglie lei era disabile

Un incendio si è sviluppato poco dopo le 19.30 di sabato 18 luglio in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi, zona Palmanova a Milano. Nel rogo sono morti un uomo e una donna, quest’ultima con disabilità. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma non hanno potuto salvare le due persone. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul posto anche le forze dell’ordine per le verifiche di rito.

Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 di sabato 18 luglio, a Milano, in via Padre Placido Riccardi, in zona Palmanova, in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme, all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di marito e moglie, rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Sul posto sono presenti gli agenti della Squadra Volante e sei mezzi dei vigili del fuoco. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati., Le fiamme sono scoppiate al quinto piano di un palazzone di sei a Cimiano, nella zona est di Milano, un edificio popolare in cui vivono decine di persone che sono stata fatte tutte sgomberare per consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di intervenire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, maxi incendio in deposito Bartolini: le esplosioni

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