Milano marito e moglie travolti sulle strisce pedonali da un automobilista | il marito di 76 anni è morto in ospedale lei è gravissima

Da ilfattoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, nel pomeriggio del 16 maggio, una coppia di anziani è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Pirelli. L’uomo, di 76 anni, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La donna, anch’ella anziana, si trova in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto nel traffico urbano, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’investimento e sull’identità dell’automobilista coinvolto.

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Una coppia di anziani è stata investita a Milano, in viale Pirelli, sulle strisce pedonali, nel pomeriggio di oggi, 16 maggio. Marito e moglie, di 76 e 75 anni, stavano attraversando la strada nella zona Bicocca quando un automobilista li ha travolti. L'uomo è morto poco dopo all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era stato portato in condizioni disperate. La donna, anche lei in gravissime condizioni, si trova invece al Niguarda, dove si sta sottoponendo a un delicato intervento chirurgico. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’automobilista, un uomo italiano del 1966, proveniva da via Chiese e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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