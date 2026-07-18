Milano incendio in appartamento in zona Palmanova | morte due persone

A Milano, un incendio si è sviluppato poco dopo le 19.30 in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi 23, nel quartiere Palmanova. Le fiamme hanno interessato l’intera unità abitativa. Due persone sono decedute nell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di soccorso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 in un appartamento in via Padre Placido Riccardi 23 nel quartiere Palmanova, a Milano. Le fiamme hanno avvolto un appartamento al sesto piano. Si registrano due vittime, che erano nell’appartamento andato a fuoco, e alcuni intossicati. Lo stabile – fanno sapere i soccorritori – è stato totalmente evacuato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero

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