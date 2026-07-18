Un incendio si è sviluppato poco dopo le 19.30 in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi, a Milano, nel quartiere Palmanova. Durante l’intervento dei soccorritori sono state trovate due persone decedute e alcune altre sono state intossicate. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni degli intossicati.

Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 nel quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrano due vittime, e alcuni intossicati. Lo stabile – fanno sapere i soccorritori – è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando di via Messina giunti sul luogo dell’incendio ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l’immobile. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, incendio in appartamento in Palmanova causa due vittime: le immagini dei soccorsi

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Milano, maxi-incendio in deposito Brt: le immagini dal drone dei Vigili del Fuoco

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