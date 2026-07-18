Milano incendio in appartamento | sale a due il bilancio delle vittime

Un incendio si è sviluppato in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi 23, nel quartiere Palmanova di Milano. La sera stessa, le fiamme hanno causato la morte di due persone. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non sono riusciti a salvare gli occupanti dell’appartamento. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Salgono a due i morti per l'incendio divampato in serata a Milano, in un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova. Pochissimi minuti fa i vigili del fuoco hanno trovato all'interno dell'appartamento il corpo privo di vita di un'altra persona. Si tratterebbe di un uomo le cui generalità sono al vaglio delle forze dell'ordine presenti sul posto. Poco prima era stato rinvenuto un altro corpo, probabilmente una donna. Alcune persone sono rimaste intossicate e lo stabile è stato totalmente evacuato. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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