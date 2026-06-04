Un incendio in una casa di cura nella parte occidentale dello Sri Lanka ha provocato la morte di almeno 12 ospiti e il ferimento di altri otto, secondo la polizia. Le autorità hanno inviato i soccorsi sul luogo e stanno indagando sulle cause dell’incendio. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle condizioni dei feriti. La notizia è stata confermata dalle forze di sicurezza locali.

Un incendio divampato in una casa di cura nella parte occidentale dello Sri Lanka ha causato la morte di almeno 12 ospiti e il ferimento di altri otto, secondo quanto riferito dalla polizia. L’incendio è scoppiato nella tarda serata di mercoledì nella struttura situata nella città di Anguruwatota. La televisione locale ha mostrato immagini dei vigili del fuoco, della polizia e degli ospiti mentre cercavano di domare le fiamme. Le persone salvate sono state aiutate da poliziotti e soldati a salire sugli autobus diretti verso un luogo sicuro. Sono stati salvati 51 ospiti, ha riferito la polizia, aggiungendo che nella struttura erano ospitate anche persone affette da malattie mentali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sri Lanka, incendio in una casa di cura fa vittime e feriti: le immagini dei soccorsi

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