Maxi incendio a Milano fiamme in un appartamento | 12 persone in ospedale

Notizia in breve

Un incendio di grandi proporzioni ha interessato un appartamento a Milano, provocando il ricovero di dodici persone. Le fiamme si sono sviluppate in un condominio, causando intossicazioni da esalazioni e forte spavento tra i residenti. Fortunatamente, non ci sono vittime. I soccorritori sono intervenuti sul posto per domare il rogo e assistere le persone coinvolte. L’incendio ha provocato danni significativi all’appartamento interessato.