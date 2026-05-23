Maxi incendio a Milano fiamme in un appartamento | 12 persone in ospedale
Un incendio di grandi proporzioni ha interessato un appartamento a Milano, provocando il ricovero di dodici persone. Le fiamme si sono sviluppate in un condominio, causando intossicazioni da esalazioni e forte spavento tra i residenti. Fortunatamente, non ci sono vittime. I soccorritori sono intervenuti sul posto per domare il rogo e assistere le persone coinvolte. L’incendio ha provocato danni significativi all’appartamento interessato.
Paura nella notte a Milano per un incendio di vaste dimensioni che ha colpito un condominio. Il bilancio, fortunatamente senza vittime, parla di diverse persone ospedalizzate a causa delle esalazioni e del forte spavento.L'allarme all'albaLe fiamme sono divampate poco prima delle ore 4 di sabato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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