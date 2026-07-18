Milano incendio al sesto piano di un palazzo | due morti e due intossicati
Un incendio scoppiato poco dopo le 19.30 in un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Padre Placido Riccardi 23, nel quartiere Palmanova di Milano, ha causato due morti e due persone intossicate. Le fiamme hanno coinvolto l’intera unità abitativa, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono state soccorse in condizioni critiche e trasportate in ospedale. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Incendio in un appartamento al sesto piano di un palazzo a Milano, due morti. Il rogo è divampato poco dopo le 19.30 di oggi, sabato 18 luglio, in via Padre Placido Riccardi 23, quartiere Palmanova. Si registrerebbero due vittime, un uomo e una donna di cui non si conoscono ancora le generalità e i cui corpi sarebbero stati trovati dentro la casa, e due intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell'incendio per domare le fiamme che hanno avvolto l'immobile. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48599505 . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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