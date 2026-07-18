Un incendio si è sviluppato poco dopo le 19.30 di sabato 18 luglio in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Palmanova di Milano. Due persone sono rimaste vittime delle fiamme e non sono riuscite a uscire dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e recuperato i corpi.

Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 di sabato 18 luglio, a Milano, in via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero due vittime e alcuni intossicati. Dopo aver ritrovato il corpo senza vita di una donna, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno dello stesso appartamento dal quale sarebbe divampato il rogo il corpo di un'altra persona. Si tratterebbe di un uomo le cui generalità sono al vaglio delle forze dell'ordine. Lo stabile - fanno sapere i soccorritori - è stato totalmente evacuato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, due vittime in un rogo scoppiato in appartamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCENDIO in un condominio ad ANVERSA, in BELGIO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, una vittima in un rogo scoppiato in appartamento

Milano, incendio in appartamento: sale a due il bilancio delle vittimeUn incendio si è sviluppato in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi 23, nel quartiere Palmanova di Milano.

Argomenti più discussi: Rapinatore armato sequestra due donne in auto a Milano per 90 minuti; Moto, morti 2 piloti in una gara del campionato Alpe Adria a Brno; Milano, rapinano coniugi all’uscita della metropolitana: fermati due uomini dalla Polizia di Stato; Sul lavoro si muore: ci sono state 7 vittime in 48 ore. Il sistema non funziona.

Milano, incendio in appartamento: sale a due il bilancio delle vittimeSalgono a due i morti per l'incendio divampato in serata a Milano, in un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova. Pochissimi minuti fa i vigili d ... msn.com

Due anni al Parlamento europeo, vissuti con passione, ascolto e responsabilità. Migliaia di chilometri, incontri, confronti e impegno per cittadini, imprese, giovani e territori. Un percorso che continua con la stessa determinazione e l’orgoglio di rappresentarvi. x.com