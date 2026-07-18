Milan svelata la seconda maglia 26-27 | il testimonial è l' eroe della finale di Atene

Notizia in breve

È stata presentata la seconda maglia del Milan per la stagione 2026-2027. La divisa è stata svelata con un testimonial che ha partecipato alla finale di Atene. La scelta del volto rappresenta un collegamento con un evento storico della squadra. La presentazione si è svolta in un contesto di attenzione mediatica, mentre sul campo la squadra ha vissuto una stagione caratterizzata da risultati sportivi negativi. La nuova maglia rappresenta un elemento di interesse per i tifosi e gli addetti ai lavori.