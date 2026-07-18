Milan svelata la seconda maglia 26-27 | il testimonial è l' eroe della finale di Atene
È stata presentata la seconda maglia del Milan per la stagione 2026-2027. La divisa è stata svelata con un testimonial che ha partecipato alla finale di Atene. La scelta del volto rappresenta un collegamento con un evento storico della squadra. La presentazione si è svolta in un contesto di attenzione mediatica, mentre sul campo la squadra ha vissuto una stagione caratterizzata da risultati sportivi negativi. La nuova maglia rappresenta un elemento di interesse per i tifosi e gli addetti ai lavori.
Il calcio, a volte, sa essere un incredibile generatore di contrasti e ricorsi storici. Il Milan ha vissuto una primavera decisamente polarizzata: da un lato l'entusiasmo commerciale per il lancio della nuova prima maglia per la stagione 2026-2027, dall'altro il dramma sportivo consumatosi sul terreno di gioco. Proprio nella settimana di quel lancio, infatti, è arrivato il pesante disastro casalingo a 'San Siro' contro il Cagliari. Una sconfitta per 1-2 che è valsa la dolorosa e mancata qualificazione alla Champions League per la stagione in corso, lasciando l'ambiente rossonero con l'amaro in bocca. La filosofia rossonera: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene" Ma il tifoso del Diavolo conosce bene la propria storia e sa che il DNA milanista si esalta proprio nei momenti di massima difficoltà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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