È stata ufficializzata la partenza della trattativa tra il Milan e l'Aston Villa per il trasferimento di Estupinan. Il calciomercato in uscita dei rossoneri si surriscalda con il club inglese interessato al difensore. La trattativa è ora in corso, dopo che si è aperto il dialogo tra le due squadre. Nessun dettaglio sui tempi o le cifre dell’accordo è stato ancora comunicato.

Il calciomercato in uscita del Milan entra ufficialmente nel vivo, e si è acceso l'asse che porta in Premier League. Al centro dei riflettori, infatti, c'è Pervis Estupinan, finito nel mirino dell'Aston Villa. A fare il punto sulla trattativa è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto direttamente sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare chiarezza sui movimenti tra due club. Milan, Estupinan verso la Premier? Le ultime di Moretto. I negoziati sono ufficialmente partiti. Come confermato da Moretto, i club hanno avviato i dialoghi per capire i margini e la fattibilità dell'operazione: > " Tra Aston Villa e Milan ci sono stati i primi contatti quindi è partita ufficialmente la trattativa per Pervis Estupinian. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: "Estupinan? E' partita ufficialmente la trattativa con l'Aston Villa"

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