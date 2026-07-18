Il mercato in uscita del Milan è iniziato, con l’obiettivo di ricavare circa 150 milioni di euro. La sessione estiva del calciomercato ha visto già due acquisti: Gila e Goncalo Ramos, per un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. Le operazioni in entrata sono state concluse prima dell’apertura ufficiale della finestra di mercato. Non sono stati ancora annunciati dettagli su eventuali cessioni o altre trattative in corso.

La sessione estiva del calciomercato è cominciata in grande stile per il Milan, che ha già effettuato due operazioni in entrata acquistando Gila e Goncalo Ramos, spendendo intorno ai 100 milioni di Euro. Prima di proseguire con altri acquisti, necessari e richiesti esplicitamente dall’allenatore, la dirigenza rossonera dovrà trovare una sistemazione a diversi giocatori della rosa che sono stati inseriti sul mercato. L’obiettivo è quello di ricavare da queste cessioni un bel gruzzoletto da riversare in nuovi innesti e fornire ad Amorim la squadra da lui richiesta. Valigie in mano per Estupinan. Il primo calciatore a lasciare Milano dovrebbe essere Pervis Estupinan, con l’Aston Villa in forte pressing su di lui. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Milan, inizia il mercato in uscita: si punta a ricavare circa 150 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FOLLIA MILAN! 74 MILIONI E MERCATO GIÀ FINITO (ANALISI TATTICA ED ECONOMICA)

Notizie e thread social correlati

Inter, Oaktree punta in alto: pronto un budget da circa 100 milioni per il mercato estivoDopo aver conquistato il doppio traguardo, i nerazzurri si preparano per la prossima stagione e pianificano già le mosse sul mercato estivo.

Sportmediaset: Lukaku si è offerto al Milan, il Napoli potrebbe chiedere circa 20 milioniRomelu Lukaku avrebbe manifestato interesse a trasferirsi al Milan, secondo quanto riportato da Sportmediaset.

Temi più discussi: Milan, ufficiale l'arrivo di Gila: Il club ha puntato forte su di me, devo ripagarlo; Il Milan va all’assalto di Mazraoui: è perfetto per Amorim; Il Milan inizia il raduno: primo allenamento agli ordini di Amorim; ? Il Milan SOGNA Foden, Juve-Icardi e futuro Kean ????: il mercato di oggi ?.

Milan, rottura totale con due rossoneri: non saranno in ritiro con AmorimRottura totale per due rossoneri: non saranno in ritiro agli ordini di Amori, si alleneranno a parte in attesa di una sistemazione ... spaziomilan.it

Inizia oggi l'era Amorim al Milan: via alle valutazioni, cosa farà sul mercatoInizia ufficialmente oggi l'avventura di Ruben Amorim al Milan. Oggi il tecnico portoghese, di ritorno dalla vacanza spgnola a Ibiza, è atteso in città e nella sede di Via Aldo Rossi e da martedì lavo ... tuttomercatoweb.com