Inter Oaktree punta in alto | pronto un budget da circa 100 milioni per il mercato estivo
Dopo aver conquistato il doppio traguardo, i nerazzurri si preparano per la prossima stagione e pianificano già le mosse sul mercato estivo. La società ha deciso di investire circa 100 milioni di euro per rafforzare la squadra, con l’obiettivo di mantenere la competitività ai massimi livelli. La strategia si concentra su possibili nuovi acquisti e miglioramenti alla rosa attuale, mentre si attende di conoscere le decisioni in merito alle eventuali cessioni. La sessione di mercato si avvicina e le trattative sono in fase di definizione.
I nerazzurri, freschi di festeggiamenti dopo la partita contro il Verona per la vittoria del doblete, pensano già alla prossima stagione, con l’obiettivo di continuare a vincere titoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Oaktree sembrerebbe aver già messo a disposizione di Marotta e Ausilio circa 40 milioni di euro per il mercato estivo, ai quali si aggiungeranno i soldi che verranno ricavati dalle varie cessioni e dai mancati rinnovi di contratto di alcuni calciatori. I mancati rinnovi di contratto che possono far risparmiare i nerazzurri. La partita contro il Verona per alcuni calciatori è stata l’ultimo match disputato con la maglia interista a San Siro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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