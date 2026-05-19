Inter Oaktree punta in alto | pronto un budget da circa 100 milioni per il mercato estivo

Dopo aver conquistato il doppio traguardo, i nerazzurri si preparano per la prossima stagione e pianificano già le mosse sul mercato estivo. La società ha deciso di investire circa 100 milioni di euro per rafforzare la squadra, con l’obiettivo di mantenere la competitività ai massimi livelli. La strategia si concentra su possibili nuovi acquisti e miglioramenti alla rosa attuale, mentre si attende di conoscere le decisioni in merito alle eventuali cessioni. La sessione di mercato si avvicina e le trattative sono in fase di definizione.

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