Romelu Lukaku avrebbe manifestato interesse a trasferirsi al Milan, secondo quanto riportato da Sportmediaset. Nel frattempo, il Napoli potrebbe valutare una richiesta intorno ai 20 milioni di euro per il suo eventuale trasferimento. I rapporti tra l’attaccante e il Napoli sono tesi, così come quelli con l’allenatore Antonio Conte, che si sarebbe mostrato deluso dal comportamento di Lukaku durante un incontro in città.

I rapporti tra Romelu Lukaku e il Napoli sono ai ferri corti, come anche con l’allenatore Antonio Conte, rimasto deluso dal comportamento dell’attaccante quando è sbarcato in città per discutere del suo ritiro in Belgio. E dunque, con o senza il tecnico attuale, il belga con molta probabilità lascerà la maglia azzurra nella finestra di mercato estiva. Ma non è detto che vada via dall’Italia. Lukaku potrebbe approdare al Milan e restare in Serie A. Come riportato da Sportmediaset, Lukaku si sarebbe offerto al Milan con la volontà di restare in Serie A e tornare a giocare a Milano dopo le tre stagioni trascorse all’Inter. E’ un profilo d’esperienza ed è ciò che chiede il tecnico Max Allegri, il quale ha giocato per tutta la stagione con due centravanti (Leao e Pulisic) adattati.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sportmediaset: Lukaku si è offerto al Milan, il Napoli potrebbe chiedere circa 20 milioni

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