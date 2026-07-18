Milan Estupinan a un passo dall’Aston Villa | trattativa nelle fasi finali

Il terzino Estupinan è a un passo dall’Aston Villa, con la trattativa nelle fasi finali. Il trasferimento sembra prossimo, mentre il suo futuro con il Milan si fa sempre più incerto. La società inglese sta definendo gli ultimi dettagli con il giocatore, che potrebbe firmare a breve. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le fonti confermano che l’accordo è vicino.

Il terzino Estupinan è vicino al trasferimento in Premier League: trattativa ormai nelle fasi finali con l’Aston Villa. Il futuro di Pervis Estupiñán sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il terzino sinistro ecuadoriano è infatti vicino a lasciare il club rossonero per trasferirsi all’ Aston Villa, formazione che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni del difensore in vista della nuova stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la trattativa tra le parti sarebbe ormai nelle fasi conclusive e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare alla chiusura dell’operazione in tempi brevi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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