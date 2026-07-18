milan e msc il viaggio continua

Il Milan e MSC Crociere hanno rinnovato la loro partnership strategica. La collaborazione tra le due parti prosegue, confermando il legame tra il club di calcio e la compagnia di crociere. La notizia riguarda l’accordo di rinnovo, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle modalità di collaborazione. La comunicazione si concentra sull’impegno reciproco tra le due organizzazioni, senza indicare eventuali progetti specifici o iniziative future.

Il Milan e MSC Crociere consolidano il proprio legame e annunciano il rinnovo della partnership strategica. Il colosso del settore crocieristico manterrà la qualifica di Principal Partner e Official Sleeve Partner del club rossonero, confermando la presenza del proprio logo sulla manica delle maglie da gioco della Prima Squadra Maschile, della Femminile, del Milan Futuro e delle formazioni Primavera. Al centro dell'accordo c'è la città di Milano, radice identitaria del club e snodo fondamentale per lo sviluppo del gruppo marittimo, da cui si traccia una rotta internazionale capace di connettere i 125 anni di storia rossonera con le 250 destinazioni globali raggiunte dalla flotta MSC. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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