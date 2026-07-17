Abbiati Elogia Maignan Massaro Vede un Milan Ambizioso | Interviste Esclusive all’Evento MSC Crociere

Durante l’evento per il rinnovo con MSC Crociere, Abbiati ha elogiato Maignan, sottolineando le sue qualità. Massaro ha invece parlato di un Milan ambizioso, in grado di puntare in alto. Le interviste hanno evidenziato un club che mira a crescere mantenendo la propria identità, tra il simbolo della bandiera rossonera e una nave che attraversa il mare. L’appuntamento ha rafforzato l’immagine di un Milan determinato a proseguire nel suo percorso.

Due bandiere rossonere, una nave che taglia l’acqua e un club che guarda lontano: all’evento per il rinnovo con MSC Crociere, Abbiati e Massaro hanno dato voce a un Milan che vuole crescere senza perdere l’anima. L’aria è quella giusta. Sala piena, luci sobrie, qualche sorriso complice. Il rinnovo della sponsorizzazione con MSC Crociere non è solo un accordo commerciale: è un segnale. Parla di continuità, di un marchio globale che sceglie di restare accanto a una squadra in piena trasformazione. Non è un dettaglio per un club che vive di risultati, ma anche di presenza nel mondo. Qui entrano in scena i due grandi ex. Christian Abbiati, portiere simbolo di anni duri e bellissimi. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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