Il Milan ha annunciato il rinnovo della partnership con MSC Crociere. Il sodalizio tra il club e la compagnia di crociere continua, confermando l’accordo già in essere. La comunicazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini o sulle modalità della collaborazione. La collaborazione tra le due parti proseguirà anche in futuro, senza indicazioni di modifiche o scadenze imminenti.

Il sodalizio commerciale tra il club di Via Aldo Rossi e uno dei principali colossi mondiali del turismo marittimo è destinato a proseguire. Il Milan e MSC Crociere hanno annunciato ufficialmente il rinnovo della propria partnership con una nota ufficiale. L’azienda leader del settore crocieristico manterrà la qualifica di Principal Partner e di Official Sleeve Partner del club rossonero, garantendo continuità a un legame economico e d'immagine iniziato nelle passate stagioni sportive. Sponsor 'di manica': spazio anche al Milan Futuro. In virtù di questo nuovo accordo, il marchio di MSC Crociere continuerà a comparire in pianta stabile sulla manica della maglia da gioco ufficiale della Prima Squadra Maschile e della Prima Squadra Femminile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, rinnovo della partnership con MSC Crociere: continua il viaggio con il colosso dei mari

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