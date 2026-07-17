Il Milan sta valutando un’offerta per il calciatore africano, attualmente in prestito in Inghilterra. La trattativa si basa su una richiesta specifica di un allenatore, che avrebbe espresso interesse per il giocatore. La società rossonera ha mostrato interesse per il ventenne, che potrebbe lasciare il club inglese in questa finestra di mercato. La trattativa si sviluppa tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

I radar del calciomercato del Milan si spostano con decisione verso l'Inghilterra. Nelle ultime ore, una clamorosa indiscrezione rimbalza direttamente Oltremanica e traccia una nuova pista per il reparto offensivo del Diavolo: l'interesse concreto per Amad Diallo. Secondo quanto riferito da fonti vicine al mondo dei procuratori al portale specializzato ' Caughtoffside.com ', la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe individuato nell'esterno ivoriano, classe 2002, uno degli obiettivi prioritari per innalzare il tasso tecnico della squadra. Il nome del talento africano non è affatto causale. Il nuovo allenatore del Milan, il portoghese Rúben Amorim, ha espresso la precisa volontà di inserire in rosa un esterno d'attacco giovane, rapido e dotato di grande inventiva nell'uno contro uno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Dall'Inghilterra: "Il Milan prepara l'offerta per Amad Diallo". È una precisa richiesta di Amorim

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