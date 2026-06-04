Amad Diallo | dal sogno di Bibbiano al Mondiale con la Costa d’Avorio

Amad Diallo, nato a Bibbiano, ha raggiunto il Mondiale con la nazionale della Costa d’Avorio dopo aver iniziato la sua carriera senza scarpe. È passato dal sogno di giocare nel Manchester United, squadra con cui ha firmato il suo primo contratto professionale. La carriera di Diallo ha rischiato di essere interrotta a causa di problemi giudiziari, ma è riuscito a continuare a giocare e a partecipare alla competizione mondiale.

Come ha fatto un ragazzo senza scarpe a raggiungere il Manchester United?. Quali problemi giudiziari hanno rischiato di interrompere la sua carriera?. Chi è il giovane talento che minaccia il posto di Diallo?. Quanto è costato al club inglese il suo trasferimento definitivo?.? In Breve Trasferimento al Manchester United per 21 milioni più 19 milioni di bonus. Formazione giovanile presso il centro Bortolotti e la casa del Giovane a Zingonia. Esordio in Serie A a 17 anni con rete contro l'Udinese. Contratto blindato con i Red Devils fino al 2030. Amad Diallo si prepara al debutto mondiale con la Costa d’Avorio dopo la consacrazione al Manchester United. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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