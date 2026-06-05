Gli ultrà rossoneri hanno affisso diversi manifesti nella città, rivolti contro la proprietà del Milan. I cartelli recano scritte come “Liberate il nostro Milan”. Questa protesta segue le precedenti iniziative con striscioni esposti fuori e dentro lo stadio e messaggi scritti sui muri cittadini. La mobilitazione dei tifosi continua con questa nuova forma di protesta attraverso i manifesti.

Milano – Continua la protesta dei tifosi rossoneri contro la proprietà del Milan. Dopo gli striscioni fuori e dentro San Siro, i messaggi scritti a ripetizione sui muri della città, ora è la volta dei manifesti appesi. L’appello e le accuse. “Liberate il nostro Milan” è lo slogan utilizzato dalla Curva Sud come “titolo” dai cartelli con cui gli ultrà hanno tappezzato alcune zone nevralgiche di Milano. I volti sono quelli dei destinatari del chiaro ed ennesimo messaggio lanciato dalla tifoseria organizzata: Gerry Cardinale, fondatore del fondo Red Bird, e Zlatan Ibrahimovic ma anche il presidente Paolo Scaroni e il cro Maikel Oettle. Sono... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Gli ultrà rossoneri tappezzano la città di manifesti contro Cardinale e Ibrahimovic: “Liberate il nostro Milan”

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