Durante il Giffoni Film Festival, attori e rappresentanti di Artisti 7607 hanno parlato delle iniziative per tutelare i diritti degli artisti e della lotta contro la precarietà nel settore. La collecting è stata creata dagli stessi artisti per superare un monopolio esistente e garantire maggiori tutele. L’edizione del festival, dedicata alle “cose impossibili”, ha visto protagonisti interventi su queste tematiche, con un focus sulla collaborazione tra artisti per affrontare le sfide professionali.

Al Giffoni Film Festival, dove il tema dell’edizione è dedicato alle “cose impossibili”, Michele Riondino e Cinzia Mascoli raccontano una delle sfide più significative della loro carriera: la nascita di Artisti 7607, la collecting fondata dagli artisti per la tutela dei loro diritti. Dalla battaglia contro il monopolio nella gestione dei diritti connessi alla precarietà che caratterizza il mondo dello spettacolo, i due artisti riflettono sul valore della condivisione, della rappresentanza e della capacità di trasformare ciò che sembra irrealizzabile in un cambiamento concreto. Cinzia Mascoli e Michele Riondino al Giffoni Film Festival. Il tema di quest’anno del Giffoni Film Festival è dedicato alle “cose impossibili”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Michele Riondino e Cinzia Mascoli al Giffoni Film Festival: «La precarietà esiste, ma insieme possiamo combatterla. Con Artisti 7607 abbiamo rotto un monopolio e tutelato i diritti degli attori»

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Michele Riondino e Cinzia Mascoli al Giffoni: La precarietà esiste, ma possiamo combatterla

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