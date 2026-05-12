Primavera arriva in tv il film dedicato a Vivaldi con Michele Riondino

A pochi mesi dal suo debutto nelle sale, il film dedicato a Vivaldi, diretto da Damiano Michieletto e interpretato da Michele Riondino, è stato trasmesso in televisione. Il film, uscito lo scorso Natale, ha ricevuto quattro premi David di Donatello. La produzione si concentra sulla vita e le opere del compositore veneziano, portando in scena alcuni momenti salienti della sua storia.

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A meno di sei mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche dello scorso Natale, arriva su Sky Cinema e in streaming su NOW da martedì 12 maggio, Primavera, esordio alla regia del regista teatrale Damiano Michieletto. Dopo aver diretto opere come Romeo e Giulietta, il Don Giovanni, Le Nozze di Figaro ed essersi occupato della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, Michieletto a 50 anni ha scelto di raccontare la storia di un compositore per debuttare al cinema. Mantenendo alta l'attenzione sulla dimensione musicale, il regista ha dato vita a un racconto immersivo in cui Venezia diventa uno spazio emotivo e simbolico, mentre la musica si fa linguaggio di ribellione e rinascita.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Primavera, arriva in tv il film dedicato a Vivaldi con Michele Riondino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rosso volante, il film tv con Giorgio Pasotti dedicato Eugenio Monti su Rai1: trama e castTutto pronto per “Rosso Volante“, il film tv scritto da Silvia Napolitano, Giorgio Pasotti, Valerio Bariletti e liberamente ispirato all’opera... Argomenti più discussi: PRIMAVERA: oggi in prima TV in esclusiva su Sky Cinema il film di Damiano Michieletto; Primavera arriva su Sky Cinema: ecco quando vedere il film con Tecla Insolia premiato ai David di Donatello; Primavera su Sky Cinema: il film su Vivaldi e la libertà nella Venezia del Settecento; PRIMAVERA: il film vincitore di 4 David di Donatello arriva in esclusiva su Sky Cinema. Milani, Giovanni Michele - Results on X | Live Posts & Updates x.com