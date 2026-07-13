Giffoni Film Festival Passion Club in anteprima il 18 luglio | il nuovo film di Michele Capuano

Il 18 luglio al Giffoni Film Festival sarà proiettato in anteprima il film Passion Club, scritto, diretto e prodotto da Michele Capuano. La presentazione si svolgerà durante l’evento, attirando l’attenzione degli spettatori presenti. Il film è un’uscita esclusiva che anticipa la sua distribuzione ufficiale. La data di debutto è stata annunciata dagli organizzatori del festival, senza ulteriori dettagli sul contenuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà presentato in anteprima il prossimo 18 luglio al Giffoni Film Festival Passion Club, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Michele Capuano. La pellicola vede protagonisti Lorenzo Lazzarini, Giorgia Spinelli e Alessandro Bernardini. Alla proiezione seguirà un workshop dedicato alla recitazione che vedrà la partecipazione del regista Michele Capuano, degli attori Lorenzo Lazzarini e Giorgia Spinelli e dell’acting coach Anna Redi, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire il lavoro artistico e creativo che ha dato vita al progetto. Ambientato tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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