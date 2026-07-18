La Regione Campania ha dichiarato che accerterà le cause degli episodi di emissioni odorigene nel Giuglianese e nell’area dell’Agro Aversano. Le autorità stanno conducendo verifiche per individuare le origini dei miasmi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato le fonti o le eventuali responsabilità. Le emissioni sono state segnalate dai residenti, che hanno lamentato fastidi e problemi di qualità dell’aria. Le indagini sono in corso per chiarire la situazione.

La Regione Campania segue con la massima attenzione gli episodi di emissioni odorigene che, negli ultimi giorni, hanno interessato il territorio del Giuglianese e alcuni comuni della provincia di Caserta. Nell'ambito delle attività coordinate da ARPAC sono stati intensificati i sopralluoghi e i controlli presso impianti del ciclo dei rifiuti, impianti di trattamento della frazione organica, impianti di depurazione e strutture che effettuano il trattamento di sottoprodotti di origine animale. Parallelamente, sono in corso ricognizioni sul territorio nei comuni maggiormente interessati dal fenomeno, finalizzate alla caratterizzazione delle possibili sorgenti emissive e alla ricostruzione della dinamica delle emissioni odorigene. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Miasmi nel Giuglianese e nell’Agro aversano, la Regione: «Accertare cause è una priorità»

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