Agro aversano la Regione Campania approva il Masterplan | coinvolti 17 Comuni

La Giunta regionale della Campania ha approvato il Masterplan dell’Agro Aversano durante una riunione a Palazzo Santa Lucia. Il progetto riguarda un’area vasta della provincia di Caserta e prevede l’avvio di un Programma Integrato di Valorizzazione. Ventisette Comuni della zona sono coinvolti nel piano, che mira a sviluppare interventi specifici nel territorio. L’approvazione segna l’inizio delle attività previste dal piano.

La Giunta regionale della Regione Campania, riunitasi a Palazzo Santa Lucia, ha approvato il Masterplan dell’Agro Aversano, dando ufficialmente il via al Programma Integrato di Valorizzazione che coinvolge un’ampia area della provincia di Caserta.Il provvedimento individua come area target i.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Agro Aversano, da Regione via al piano di rilancio: rigenerazione urbana e recupero ecosistemiLa Regione Campania avvia un piano strutturato per il rilancio dell’Agro Aversano, puntando su rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e... Regione Campania, Masterplan Litorale Cilento Sud: pronto il progetto definitivoE' stato presentato il Progetto integrato di Valorizzazione del Masterplan Litorale Cilento Sud, presso la sala Giunta della Regione Campania, a cui... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Questura di Caserta incontra gli studenti, si parte da Casal di Principe; Tabellino partita King Sport Napoli U15 vs Accademia Real Agro Aversa U15; Mobilità e lavoro, partono ufficialmente a Mondragone le Linee Lavoro di Su.Pr.Eme. 2 |; VinItaly 2026: alla scoperta di alcune eccellenze campane presenti alla fiera | inItaly | True Italian Experience. Da oggi è online il nuovo portale della Regione Campania. Uno strumento pensato per rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con dedizione e passione per arrivare ad u - facebook.com facebook