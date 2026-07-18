Filippo Bisciglia ha condiviso la notizia della morte di Alessandro Medici, ex protagonista di Temptation Island, avvenuta il 16 luglio. Medici aveva 53 anni. Bisciglia ha scritto di sentirsi gelare il sangue nel momento in cui ha appreso la notizia, esprimendo il suo shock e dolore. La scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa.

Una notizia arrivata all’improvviso e che ha lasciato un profondo dolore. Filippo Bisciglia ha voluto ricordare Alessandro Medici, ex protagonista di Temptation Island morto il 16 luglio all’età di 53 anni. Il conduttore del programma di Canale 5 ha affidato ai social un messaggio carico di emozione, raccontando lo sgomento provato dopo aver appreso della scomparsa. Accanto alle sue parole, Bisciglia ha pubblicato una fotografia che li ritrae insieme, sorridenti, scegliendo un’immagine che racconta il rapporto nato durante il percorso televisivo e proseguito anche lontano dalle telecamere. Il dolore di Filippo Bisciglia: “Mi si è gelato il sangue”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mi si è gelato il sangue”: Filippo Bisciglia scosso dal lutto

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