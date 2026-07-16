Un ex protagonista di Temptation Island è deceduto, suscitando un forte dolore tra i fan del programma e chi lo aveva conosciuto durante la trasmissione. Filippo Bisciglia ha commentato la notizia, dicendo di aver provato un “gelido” senso di shock. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e delle fonti di informazione, senza dettagli sulla causa del decesso.

La scomparsa di un ex protagonista di Temptation Island ha colpito profondamente il pubblico del programma e tutti coloro che lo avevano conosciuto durante la sua esperienza televisiva. Nelle ultime ore, infatti, la notizia della morte di Alessandro Medici si è rapidamente diffusa sui social, lasciando increduli fan e amici che hanno voluto ricordarlo con messaggi di cordoglio e affetto. Alessandro Medici aveva partecipato all’edizione del 2020 del reality dei sentimenti di Canale 5 insieme all’allora compagna Sofia Calesso. Il loro percorso nel villaggio era stato seguito da migliaia di telespettatori e, nonostante la fine della relazione, il suo volto era rimasto impresso nella memoria degli appassionati della trasmissione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Mi si è gelato il sangue”. Lutto a Temptation Island, un incredulo Filippo Bisciglia rompe il silenzio

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