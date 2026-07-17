Appena ho saputo mi si è gelato il sangue Sei stato un uomo buono | Filippo Bisciglia ricorda Alessandro Medici ex concorrente di Temptation Island morto a 53 anni

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 luglio è stata annunciata la morte di Alessandro Medici, ex partecipante di Temptation Island 2020, a 53 anni. Poche ore dopo, Filippo Bisciglia, conduttore del programma, ha condiviso un messaggio sui social, scrivendo di aver avuto una forte reazione alla notizia e ricordando Medici come un uomo buono. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fan e il cast del reality.

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Ieri 16 luglio, la notizia delle morte di Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island nell’edizione 2020. E a poche ore di distanza Filippo Bisciglia, conduttore storico del programma di Canale5, ha postato un suo ricordo sui social: “ Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto. Mi mancheranno i tuoi messaggi (sei sempre stato presente)”. Ad ufficializzare la scomparsa di Medici per un malore improvviso è stata l’ex compagna Sofia Calesso, 36 anni, con la quale il 53enne ha condiviso dieci anni di vita e l’avventura televisiva.. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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