Mi preoccupa che il governo elimini le tutele ambientali senza consultazione pubblica ma mi incoraggia vedere le persone in piazza ogni sera | Dua Lipa contro il resort del genero di Trump in Albania

Due Lipa scende in campo per sostenere una delle più grandi proteste degli ultimi anni scoppiate in Albania: la “ rivoluzione dei fenicotteri ”, il movimento di protesta che da oltre sei settimane manifesta tutte le sere in piazza contro il governo del primo ministro Edi Rama dopo il via libera alla costruzione in un’area ambientale protetta di un resort da 1,6 miliardi di euro finanziato dal genero di Donald Trump. L’endorsment della pop star è arrivato attraverso un popolare podcast ed è considerato strategico dai manifestanti e dagli ambientalisti. Ecco perché. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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