albania migliaia di persone alla protesta contro un resort del genero di trump jared kushner

Migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Tirana contro un progetto di resort di lusso associato al genero dell'ex presidente degli Stati Uniti. La protesta si è svolta lunedì nelle strade della capitale albanese. La mobilitazione ha coinvolto cittadini che si sono opposti al progetto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

Migliaia di persone sono scese lunedì nelle strade di Tirana per protestare contro il progetto di un resort di lusso legato al genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner. Il progetto dovrebbe essere realizzato su diversi ettari del paesaggio costiero protetto Vjosa-Narta a Zvernec e sull’isola adriatica disabitata di Sazan. I manifestanti hanno intonato slogan come “L’Albania appartiene agli albanesi” mentre mostravano cartelli con la scritta “Giù le mani da Vjosa-Narta”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Albania, scontri a Tirana durante una manifestazione contro il governo di Edi Rama

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