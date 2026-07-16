Dua Lipa ha espresso preoccupazione per un possibile cambiamento nelle leggi ambientali in Albania, sostenendo che il governo potrebbe modificarle senza consultare la popolazione. La cantante, nata da genitori albanesi emigrati nel Regno Unito, ha parlato di essere legata alle sue origini familiari nel paese. La questione riguarda un grande progetto turistico promosso dal genero di un ex presidente statunitense, che sta incontrando opposizione tra i manifestanti.

La cantante britannica, figlia di genitori albanesi emigrati nel Regno Unito a inizio anni 90 da Priština, nell'allora provincia jugoslava del Kosovo, ha raccontato in diverse interviste di essere fortemente attaccata alle sue radici familiari in Albania. Da sempre orgogliosa delle proprie origini, ha affrontato l'argomento proteste durante il podcast Service95 Book Club. «Quello che trovo davvero incoraggiante è vedere quanto le persone tengano a questa causa, al punto da scendere in strada ogni sera», ha raccontato. «Ciò che invece mi preoccupa è il principio secondo cui il governo possa semplicemente modificare la legge eliminando le tutele ambientali senza alcun tipo di consultazione pubblica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Dua Lipa si schiera con i manifestanti contro il mega-resort del genero di Trump in Albania: «Mi preoccupa che il governo possa modificare la legge, eliminando le tutele ambientali, senza una consultazione pubblica»

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