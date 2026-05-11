Recentemente si sono verificati eventi di grandine di grandi dimensioni, con chicchi che superano i cinque centimetri di diametro. Le supercelle, intense formazioni temporalesche, sono responsabili di questi fenomeni, grazie a particolari condizioni di calore e umidità che favoriscono lo sviluppo di colonne di aria instabile. La Pianura Padana, con le sue caratteristiche geografiche e climatiche, è diventata un’area frequentemente colpita da temporali molto forti.

? Punti chiave Come fanno le supercelle a generare chicchi oltre i 5 centimetri?. Perché la Pianura Padana è diventata una trappola per i temporali?. Quali parametri fisici determinano la violenza distruttiva dei cumulonembi?. Come possono i pannelli fotovoltaici proteggersi da questi nuovi eventi?.? In Breve Chicchi superiori a 5 centimetri colpiscono settori produttivi nel Nord Italia.. Parametri fisici CAPE e LI determinano l'intensità dei cumulonembi.. Pianura Padana favorisce eventi estremi per elevata umidità locale.. Grandinate distruggono raccolti agricoli e impianti fotovoltaici settentrionali.. L’aumento delle temperature medie dell’atmosfera e dei mari sta alimentando una frequenza crescente di grandinate violente con chicchi che superano i 5 centimetri di diametro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grandine gigante: il calore estremo alimenta le supercelle distruttive

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