Meteo Roma del 18-07-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 18 luglio 2026 alle 19:15 si segnala che il meteo a Roma era caratterizzato da condizioni di stabilità. Durante il giorno, il Nord Italia ha avuto tempo soleggiato e senza particolari variazioni, con mattinate generalmente serene in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Non sono stati segnalati eventi meteorologici significativi o variazioni di rilievo nel corso della giornata.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord e tempo stabile al mattino con sole prevalente Valle d'Aosta Piemonte Liguria Poco nuvoloso altrove nel pomeriggio è stabilita in aumento sulle regioni di Nord Est sulla Romagna non sono previsti cambiamenti sostanziali sul Piemonte Liguria e Lombardia dai tata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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