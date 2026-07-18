Meteo Roma del 18-07-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 18 luglio 2026 alle 06:15, le previsioni indicano una giornata stabile al Nord Italia con sole prevalente, in particolare in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Le condizioni meteo sono caratterizzate da assenza di piogge e temperature in aumento. La giornata si presenta soleggiata al mattino, con poche variazioni previste nel corso della giornata.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord e tempo stabile al mattino con sole prevalente Valle d'Aosta Piemonte Liguria Poco nuvoloso altrove nel pomeriggio è stabilita in aumento sulle regioni di Nord Est sulla Romagna non sono previsti cambiamenti sostanziali Piemonte Liguria e Lombardia tatami che ora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell'arco... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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