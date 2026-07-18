Il 18 luglio 2026 alle 06:15, le previsioni indicano una giornata stabile al Nord Italia con sole prevalente, in particolare in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Le condizioni meteo sono caratterizzate da assenza di piogge e temperature in aumento. La giornata si presenta soleggiata al mattino, con poche variazioni previste nel corso della giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord e tempo stabile al mattino con sole prevalente Valle d'Aosta Piemonte Liguria Poco nuvoloso altrove nel pomeriggio è stabilita in aumento sulle regioni di Nord Est sulla Romagna non sono previsti cambiamenti sostanziali Piemonte Liguria e Lombardia tatami che ora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell'arco... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 18-07-2026 ore 06:15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO Pasqua e Pasquetta 2026

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma del 07-07-2026 ore 06:15Alle prime luci dell’alba, il cielo sulla città è sereno o poco nuvoloso, con poche nubi sparse.

Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06:15Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite.

Temi più discussi: Caldo a Roma, bollino rosso per tutto il weekend. Le previsioni; Previsioni meteo Roma e Lazio: tra giovedì e venerdì picco del caldo fino a 38 gradi, poi calo termico; Roma ostaggio del caldo, da dieci anni l’80% dei quartieri è sopra i 40°C in media da giugno a fine agosto; Temperature Italia Oggi.

Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) / Posts / X x.com

Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco doveWeekend al via con un sabato 18 segnato da caldo estremo al Sud e nelle Isole mentre al Centro-Nord risulterà attenuato: le previsioni meteo. Previsione17 Luglio 2026 Meteo: oggi (17 luglio) caldo int ... meteo.it

Meteo 18 luglio: oltre 42 gradi in Sardegna! Nord instabile e meno caldoWeekend al via con un sabato 18 segnato da caldo estremo al Sud e nelle Isole mentre al Centro-Nord risulterà attenuato: le previsioni meteo. Previsione17 Luglio 2026 Meteo: oggi (17 luglio) caldo int ... meteo.it