Marotta rapina notturna al compro oro | svaligiati 200.000 euro

Nella notte, tre persone hanno messo a segno una rapina in un compro oro situato lungo la Statale Adriatica. I malviventi sono riusciti a scassinare la negozio in pochi minuti, portando via circa 200.000 euro. Durante le operazioni, hanno lasciato alcune tracce che ora sono all’esame delle forze dell’ordine. La scena del crimine è stata ispezionata nei dettagli per raccogliere elementi utili alle indagini.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a scassinare la saracinesca in pochi minuti?. Quali tracce hanno lasciato i tre malviventi sulla Statale Adriatica?. Chi sono i responsabili della pianificazione di questo colpo mirato?. Come influirà questo furto sulla sicurezza dei negozi di Marotta?.? In Breve Furto avvenuto tra lunedì 27 e martedì 28 aprile dopo le ore 3:00.. Tre malviventi con volto coperto hanno scassinato la saracinesca del locale.. Bottino composto da gioielli e pietre preziose per circa 200.000 euro.. I ladri sono fuggiti in auto lungo la Statale Adriatica.. Tre malviventi hanno svaligiato il compro oro La via d’oro a Marotta nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, sottraendo oggetti preziosi per circa 200.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marotta, rapina notturna al compro oro: svaligiati 200.000 euro Notizie correlate Marotta, furto con spaccata al Compro Oro: banda in fuga con 200mila euro. Residenti svegliati dall'allarme tentano di filmare i ladriMAROTTA Brusco risveglio nella notte per i residenti della statale Adriatica nei pressi della nuova rotatoria. Nola, oro “sporco” e documenti falsi: sequestro da 600mila euro a società compro oroOperazione della Guardia di Finanza di Napoli a Nola, dove sono stati eseguiti due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un...