La scuola dell' infanzia Buon Pastore festeggia 100 anni e omaggia la fondatrice Anna Callegari

Il 26 e il 28 maggio, in occasione delle celebrazioni per il centenario della scuola statale dell'infanzia "Buon Pastore", saranno inaugurate le targhe commemorative dedicate ad Anna Callegari, fondatrice della scuola nel 1926. La scuola, che oggi conta due sedi, in via Patuelli, nel quartiere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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