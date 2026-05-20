A Baranzate, comune alle porte di Milano, oltre un terzo della popolazione è di origine straniera, rendendolo il comune più multietnico d’Italia. La percentuale di residenti stranieri si attesta al 32,8%, una delle più alte a livello nazionale. In vista delle prossime elezioni comunali, è stato deciso di adottare un turno unico di voto. La questione della sicurezza rimane al centro del dibattito pubblico, con attenzione particolare alle dinamiche sociali e ai bisogni di questa comunità variegata.

Turno unico di voto a Baranzate, il comune alle porte di Milano, il più multietnico d’Italia con il 32,8% di stranieri residenti. Tre candidati sindaco e 7.081 elettori chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio. Qui, il sindaco uscente Luca Elia, esponente Dem della lista “Progetto per Baranzate“, ha deciso di rimettersi a disposizione per il terzo mandato amministrativo, "perché il lavoro iniziato deve essere portato a compimento. È una scelta che nasce dalla responsabilità verso la comunità e dalla volontà di completare un percorso che ha già dato risultati importanti anche grazie ai fondi Pnrr di circa 10 milioni di euro, una cifra mai vista prima per il nostro territorio ha contribuito a migliorare infrastrutture, servizi e qualità degli spazi pubblici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Capitale’ multietnica. Un residente su tre è di origine straniera: "La sicurezza al centro"

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