Il bagnetto di Yamal con Messi | com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del Mondiale

Nel 2007, un giovane di 20 anni si chinava su una vaschetta di plastica per fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi. La foto di quel momento, scattata allora, sta diventando simbolo della finale del Mondiale, associata a Messi. La scena mostra un ragazzo in fase di crescita, lontano dalla fama futura, impegnato in un gesto semplice e quotidiano. La foto è tornata alla ribalta in vista della partita decisiva del torneo.

Un ragazzo di vent’anni, ancora lontano dal diventare uno dei più grandi calciatori della storia, si china su una vaschetta di plastica e prova a fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi. Diciannove anni dopo, Lionel Messi e Lamine Yamal si ritroveranno uno contro l’altro nella finale dei Mondiali che si giocherà domenica 19 luglio. L’Argentina ha conquistato l’ultimo posto disponibile battendo l’Inghilterra per 2-1, mentre la Spagna aveva superato la Francia per 2-0. La fotografia che è tornata a circolare sui social non era nata da una normale pubblicità commerciale. Faceva parte del calendario solidale del 2008 realizzato dalla Fondazione del Barcellona e dal quotidiano catalano Sport per raccogliere fondi a favore dell’Unicef e dei progetti dedicati all’infanzia. 🔗 Leggi su Open.online

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Lamine yamal habla sobre Messi

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Temi più discussi: Mbappé non sarà mai grande come Maradona e Messi. La crepa fatale aperta da Yamal; Mondiali 2026: Messi e Yamal riusciranno a ricreare la rivalità tra Ironwood e Guo Jing?; L’immagine di Messi con il bambino nel 2007 riemerge e crea la leggenda sul futuro di Lamine Yamal in campo.

#SpagnaArgentina sarà la prima finale della storia in cui, a un certo punto delle rispettive vite, un giocatore di una squadra ha fatto il bagnetto a uno della squadra avversaria. - #Messi #Yamal x.com

Un servizio fotografico di beneficenza del 2007 ha immortalato Lionel Messi mentre fa il bagno al piccolo Lamine Yamal. Diciannove anni dopo, entrambi sono semifinalisti della Coppa del Mondo. reddit

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