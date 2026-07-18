Messi ha commentato Lamine Yamal, definendolo uno dei migliori al mondo, e ha commentato che la foto scattata insieme rappresenta la vita. Durante la conferenza stampa, il giocatore argentino si è concentrato sul ragazzo, senza approfondire altri aspetti. La finale mondiale si avvicina e Messi, che partecipa per la terza volta, si prepara a guidare la sua nazionale in una partita che potrebbe segnare la storia.

Messi in conferenza ha parlato di Lamine Yamal: «E’ uno dei migliori al mondo. La nostra foto rappresenta la vita». È Lionel Messi l’uomo più atteso della finale Mondiale: ancora una volta, per la terza finale iridata della sua carriera, il fuoriclasse argentino si prepara a guidare la sua nazionale in una notte che può diventare storica. In conferenza stampa, l’ex Barcellona ha analizzato la partita e ha parlato anche del suo atteso duello con Lamine Yamal, uno dei talenti più luminosi della nuova generazione. Messi ha raccontato sensazioni, aspettative e clima della vigilia, consapevole che il mondo del calcio guarda soprattutto a lui. Le sue parole: Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Messi parla di Yamal: «E’ uno dei migliori al mondo. La nostra foto insieme rappresenta la vita»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MESSI, LAMINE YAMAL, BAD BUNNY and TIMOTHÉE CHALAMET in one AD — Adidas JUST WON the WORLD CUP

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mondiali, Messi su Yamal: "La 'nostra' foto una cosa folle"

Mondiali 2026, nel segno di Messi e Yamal: la storia dietro la foto dei due fenomeni del calcioDurante i Mondiali del 2026, una foto ritrae Lionel Messi insieme a un bambino, oggi noto calciatore.

Temi più discussi: Leo Messi, la foto con Lamine Yamal bambino: la storia e le origini dello scatto · Mondiali di calcio 2026; Lamine Yamal e la foto con Messi da bambino: la storia che emoziona verso la finale dei Mondiali 2026; Messi fa il bagnetto a Yamal bambino: la storia dietro la foto scattata 19 anni fa; Messi-Yamal, la foto del bagnetto diventata storica: cosa c'è dietro lo scatto del 2007, domenica si giocano il Mondiale.

In Italia oggi si parla più di #Adani che della partita di ieri. Qualche foto di Messi con Yamal sparsa nel web, alcuni richiami a record irraggiungibili, sfottò ai british, poche critiche allo striscione sulle Malvinas. Qui vediamo sempre il dito, mai la luna. Scusaci Ca x.com

Mondiali 2026, Messi su Yamal: Giocatore straordinario, la foto con lui? Pazzesca(LaPresse) Lionel Messi parla del suo rivale Lamine Yamal in vista di Spagna-Argentina che domenica sera deciderà il Mondiale 2026. Lamine è ... stream24.ilsole24ore.com

Infantino: Messi e Yamal in finale è un regalo del calcio. Il mondo si fermeràNEW YORK (Stati Uniti) - Questa finale è un regalo degli dei del calcio. Abbiamo Messi, Lamine Yamal e tanti altri calciatori eccezionali. E' qualcosa di incredibile. Gianni Infantino esalta la fina ... tuttosport.com

Anche se non vincono contro la Spagna, comunque Messi è riuscito ad arrivare alla finale del mondiale a 39 anni ed è stato un pezzo chiave per la sua nazionale. Semplicemente il GOAT reddit