Messi parla di Yamal | E’ uno dei migliori al mondo La nostra foto insieme rappresenta la vita

Da calcionews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messi ha commentato Lamine Yamal, definendolo uno dei migliori al mondo, e ha commentato che la foto scattata insieme rappresenta la vita. Durante la conferenza stampa, il giocatore argentino si è concentrato sul ragazzo, senza approfondire altri aspetti. La finale mondiale si avvicina e Messi, che partecipa per la terza volta, si prepara a guidare la sua nazionale in una partita che potrebbe segnare la storia.

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Messi in conferenza ha parlato di Lamine Yamal: «E’ uno dei migliori al mondo. La nostra foto rappresenta la vita». È Lionel Messi l’uomo più atteso della finale Mondiale: ancora una volta, per la terza finale iridata della sua carriera, il fuoriclasse argentino si prepara a guidare la sua nazionale in una notte che può diventare storica. In conferenza stampa, l’ex Barcellona ha analizzato la partita e ha parlato anche del suo atteso duello con Lamine Yamal, uno dei talenti più luminosi della nuova generazione. Messi ha raccontato sensazioni, aspettative e clima della vigilia, consapevole che il mondo del calcio guarda soprattutto a lui. Le sue parole: Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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