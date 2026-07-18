Leo Messi ha partecipato a un evento a Manhattan, attirando l’attenzione con un’entrata spettacolare. Durante l’evento, ha elogiato il giovane calciatore Yamal, affermando che può fare la storia, anche se si cercherà di fermarlo. L’arrivo di Messi ha suscitato grande interesse, con l’attenzione rivolta anche alla possibilità di record e successi futuri del talento più giovane. L’evento ha avuto un’ampia copertura mediatica, richiamando l’attenzione anche oltre gli Stati Uniti.

Hollywood è dall’altra parte dell’America, ma l’arrivo di Leo Messi a un evento organizzato a Manhattan è stato degno di una produzione cinematografica. Per dribblare il traffico ed evitare ogni perdita di tempo, Messi è stato portato nei pressi della location scelta dalla Fifa in elicottero, insieme a Lionel Scaloni e al Dibu Martinez. L’ultima parte del trasferimento è avvenuta su un Suv ovviamente scortato dalla polizia. Messi è il giocatore più atteso della finale. In campo sfiderà la Spagna del suo erede designato, quel Lamine Yamal cresciuto nel Barcellona, il club che ha fatto grande Leo. Al di là della celebre foto che li ritrae insieme mentre Messi fa il bagnetto a un piccolissimo Lamine, la maglia blaugrana, il piede mancino e la zona di campo da cui amano partire favoriscono il paragone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi incorona Yamal: "Può fare la storia, ma proveremo a fermarlo"

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Lionel Messi vs Lamine Yamal | BATALLA DE RAP FÚTBOL

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