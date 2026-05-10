Questa sera si disputa il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, una partita che potrebbe decidere il campionato di Liga. I blaugrana hanno bisogno di un solo punto per conquistare il titolo e festeggiare senza dover aspettare l’ultimo appuntamento. Tuttavia, in questa sfida non sarà presente Lamine Yamal, che si è infortunato e non sarà in campo. Durante la conferenza stampa, Messi ha definito Yamal come il suo erede, affermando che ricorda se stesso da giovane.

Questa sera il Clasico tra Barcellona e Real Madrid potrebbe decidere la Liga; ai blaugrana basta un solo punto per vincere il campionato e non rinviare la festa alla prossima partita, anche se in campo non potrà contare su Lamine Yamal, fermo per infortunio. E proprio del diciottenne spagnolo ha parlato Leo Messi durante un evento promozionale di Adidas. Messi elogia Yamal: “Lui è il mio erede”. Messi ha elogiato Lamine Yamal, definendo il giocatore che più gli ricorda se stesso. Nelle dichiarazioni riportate da Marca, il campione del mondo argentino ha commentato: “ C’è una nuova generazione di calciatori davvero molto forte. ma se devo scegliere un erede, per la sua età e per il futuro che può avere, è Lamine Yamal.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Messi incorona Yamal come suo erede: “Ricorda me da giovane”

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14 - Yamal & Messi - VinteDois, Tiu Fiu, Pedrin, Novin, Marquin e Renanzin (Prod. Bebeto)

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