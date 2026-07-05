Gavi incorona Cristiano Ronaldo | E’ uno dei migliori giocatori della storia e può fare la differenza

Gavi ha definito Cristiano Ronaldo uno dei migliori giocatori della storia, affermando che può cambiare le sorti di una partita in qualsiasi momento. Le sue parole sono state pronunciate alla vigilia della partita tra Spagna e Portogallo, prevista per lunedì 6 luglio alle 21. Il giovane calciatore ha espresso questa convinzione prima dello scontro tra le due nazionali.

Gavi non ha dubbi su CR7: «E’ uno dei migliori giocatori della storia e può fare la differenza in qualsiasi momento». Alla vigilia della sfida tra Spagna e Portogallo, in programma lunedì 6 luglio alle 21.00 ora italiana, Gavi ha concesso un’intervista a Mundo Deportivo. Il centrocampista della Roja ha analizzato la partita che attende la sua nazionale e si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo, uno dei protagonisti più attesi del match. Le parole: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo SU CR7 – « Cristiano Ronaldo un ostacolo per la sua nazionale? Lo sento sempre dire, ma da persone che non fanno parte della sua squadra, dai tifosi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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