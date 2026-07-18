Messi il nono Pallone d' Oro è vicino ma c' è un indizio social E Lamine Yamal
Il Pallone d'Oro si avvicina, con il premio che verrà consegnato il 26 ottobre a Londra. Un indizio sui social ha alimentato le speculazioni sul possibile vincitore, mentre a New York si gioca una finale importante, ma non influenzerà direttamente il riconoscimento individuale. La coppa del mondo si svolge sul campo, mentre il riconoscimento personale si deciderà in sede ufficiale.
Il campo assegnerà la Coppa del Mondo, ma la sfida di New York sposterà inevitabilmente gli equilibri per il premio individuale più ambito: il Pallone d'Oro, che verrà consegnato il 26 ottobre a Londra. E la clamorosa indiscrezione che rimbalza dalla Spagna, lanciata da Marca, fa già sognare i romantici del calcio: Lionel Messi è il grande favorito per vincere il nono Pallone d'Oro della sua leggendaria carriera., Le quote dei bookmakers parlano chiaro e lo mettono in pole position. A 39 anni, l'infinito fuoriclasse di Rosario sta riscrivendo la storia. Prima di volare al Mondiale aveva già dominato in Mls con l'Inter Miami (12 gol e 8 assist in 14 partite), ma è con la maglia dell'Albiceleste che ha spento ogni dubbio: trascina i suoi in finale con 8 gol e 4 assist. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
AIUTO: MI HA MORSO UN LUPO NELLA VILLA DELLO SNACK CLUB E LA MIA FIDANZATA SI È SPAVENTATA!
Notizie e thread social correlati
Messi, Yamal, Kane e...: chi vincerà il Pallone d'oro? Tutti gli scenariNella corsa al prossimo Pallone d'oro si sono intrecciate le prestazioni di Messi, Yamal e Kane.
Leggi anche: Mondiali 2026, tutto pronto a New York per la finale contro la Spagna campione d'Europa: l'Argentina punta la quarta stella, Messi al nono Pallone d'Oro
Temi più discussi: Messi può vincere ancora il Pallone d'Oro? La finale dei Mondiali 2026 può decidere tutto; Messi Pallone d'oro, l'incredibile ipotesi dell'Equipe scuote la vigilia della finale mondiale; Lionel Messi verso il Pallone d'Oro? Il fuoriclasse dell'Inter Miami meriterebbe il nono trionfo per le imprese ai Mondiali e le splendide prestazioni in MLS, se porterà l'Argentina al titolo; Messi e Lamine Yamal, la sfida in Argentina-Spagna: speciale finale Mondiali.
Se l’Argentina vince i Mondiali, Messi può prendersi il nono Pallone d’Oro Secondo L’Équipe, il Mondiale può rimettere Lionel Messi al centro della corsa al premio più prestigioso del calcio. Un’ipotesi che fino a due mesi fa sembrava fuori portata, ma che og facebook
Messi ha la possibilità di vincere la Coppa del Mondo, il Pallone d'Oro, la Scarpa d'Oro reddit
Dai bagnetti da neonato alla partita più importante di tutte: Lamine Yamal può usare la finale dei Mondiali per dimostrare di essere davvero l’erede di Lionel MessiIn vista della finale dei Mondiali di domenica tra Spagna e Argentina, Lamine Yamal è pronto a succedere a Lionel Messi, che un tempo gli faceva il bagnetto, come miglior giocatore del pianeta. goal.com
Pallone d’Oro, Spagna-Argentina decide tutto: un terzo nome insidia Messi e Yamal, l’indizio sul vincitoreLa finale tra Spagna e Argentina decide il Pallone d’Oro: un terzo incomodo tra Messi e Yamal. Ma c’è anche un indizio che potrebbe anticipare il vincitore. sport.virgilio.it