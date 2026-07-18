Il campo assegnerà la Coppa del Mondo, ma la sfida di New York sposterà inevitabilmente gli equilibri per il premio individuale più ambito: il Pallone d'Oro, che verrà consegnato il 26 ottobre a Londra. E la clamorosa indiscrezione che rimbalza dalla Spagna, lanciata da Marca, fa già sognare i romantici del calcio: Lionel Messi è il grande favorito per vincere il nono Pallone d'Oro della sua leggendaria carriera., Le quote dei bookmakers parlano chiaro e lo mettono in pole position. A 39 anni, l'infinito fuoriclasse di Rosario sta riscrivendo la storia. Prima di volare al Mondiale aveva già dominato in Mls con l'Inter Miami (12 gol e 8 assist in 14 partite), ma è con la maglia dell'Albiceleste che ha spento ogni dubbio: trascina i suoi in finale con 8 gol e 4 assist. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Messi, il nono Pallone d'Oro è vicino ma c'è un "indizio" social. E Lamine Yamal...

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Temi più discussi: Messi può vincere ancora il Pallone d'Oro? La finale dei Mondiali 2026 può decidere tutto; Messi Pallone d'oro, l'incredibile ipotesi dell'Equipe scuote la vigilia della finale mondiale; Lionel Messi verso il Pallone d'Oro? Il fuoriclasse dell'Inter Miami meriterebbe il nono trionfo per le imprese ai Mondiali e le splendide prestazioni in MLS, se porterà l'Argentina al titolo; Messi e Lamine Yamal, la sfida in Argentina-Spagna: speciale finale Mondiali.

Messi ha la possibilità di vincere la Coppa del Mondo, il Pallone d'Oro, la Scarpa d'Oro reddit

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