Messi esalta Yamal | È uno dei migliori al mondo felice che giochi al Barcellona

Messi ha commentato le prestazioni di Yamal, definendolo uno dei migliori al mondo e manifestando soddisfazione per il suo ruolo nel Barcellona. La finale del Mondiale si avvicina, con l’attesa di conoscere i vincitori del torneo. I giocatori coinvolti sono stati al centro dell’attenzione durante tutto il torneo, che si concluderà tra poche ore con la cerimonia di premiazione. La partita finale si svolgerà in uno stadio di grande capienza e sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo.

New York, 18 luglio 2026 – Mancano poche ore, poi si scoprirà il nome dei nuovi campioni del mondo. La finale di questo Mondiale non poteva essere più romantica di questa, è la sfida generazionale per eccellenza: da un lato l'Argentina di Lionel Messi, 39 anni lo scorso 24 giugno, forse all'ultima esperienza in un Campionato del mondo con la sua Argentina e alla ricerca del secondo successo consecutivo dopo quello di quattro anni fa in Qatar. Dall'altra, invece, quello che da tutti è considerato il suo successore, ossia Lamine Yamal. 19 anni lo scorso 13 luglio, una carriera davanti ma già un europeo, tre campionati spagnoli, due Supercoppe di Spagna e una Coppa del Re. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Young Messi Was Insane, but Lamine Yamal is MONSTER at 18

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