Sinner non si ferma | è in finale a Madrid Domina anche l’imbattuto Fils | Sapevo che era uno dei migliori al mondo in questo momento

Sinner continua la sua corsa nei tornei principali e si è qualificato per la finale a Madrid dopo aver battuto l’imbattuto Fils. La partita si è conclusa con una netta vittoria di Sinner, che ha mostrato un gioco superiore rispetto al suo avversario. Al termine dell’incontro, l’italiano ha commentato che Fils è uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento, nonostante la sfida sul campo sia stata a senso unico.

A fine gara lo definisce ” uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento”. Sul campo, però, lo ha appena dominato. Jannik Sinner non si ferma: batte con il punteggio di 6-2 6-4 Arthur Fils e conquista la finale del Mutua Madrid Open 2026. È la prima finale per il numero 1 al mondo sulla terra rossa della Caja Magica, ma anche la quarta consecutiva in questa stagione, la quinta di fila in un Masters 1000. Sinner va a caccia del record di 5 vittorie consecutive nei 1000, impresa mai riuscita a nessuno. Per farcela, domenica, dovrà battere il vincente della seconda semifinale, uno tra Alexander Zverev (n.3 e n.2 del seeding) ed Alexander Blockx (n.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner non si ferma: è in finale a Madrid. Domina anche l’imbattuto Fils: “Sapevo che era uno dei migliori al mondo in questo momento” Notizie correlate Leggi anche: Trionfo di Jannik Sinner a Montecarlo: domina in finale contro Alcaraz e torna numero uno al mondo Atp Madrid, quando gioca Sinner: sfida Fils, imbattuto nel 2026 sulla terra rossa | Date, orari, diretta tvGli mancava solo Madrid ed è arrivata: con la vittoria contro Jodar alla Caja Magica, Jannik Sinner ha ottenuto la semifinale in tutti e nove i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Masters 1000 Madrid: Sinner non si ferma, battuto Jodar in 2 set e semifinale conquistata; Sinner non si ferma più: batte Norrie, quarti di finale a Madrid; Sinner non si ferma più: semifinale a Madrid, ma Jódar conferma di essere il futuro; Sinner dice che il futuro può attendere: Jodar lotta ma perde in 2 set, in semi va Jannik. Sinner inarrestabile: batte Fils e vola in finale a MadridInarrestabile Jannik Sinner. Il numero uno del mondo si qualifica per la finale del Mutua Madrid Open era l'unico Atp Masters 1000 che mancava ... iltempo.it Atp Madrid - Jannik Sinner non si ferma, batte anche Jodar e vola in semifinaleIl numero uno del mondo completa la personale collezione di semifinali nei Masters 1000 ... msn.com Jannik Sinner “ingiocabile”: Fils ko in due set L’azzurro diventa il quarto giro store di sempre dopo Djokovic, Nadal e Federer a raggiungere la finale in tutti e 9 i Masters 1000 - facebook.com facebook Prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti e senza concedere palle break. In finale l'altoatesi x.com