Sinner non si ferma | è in finale a Madrid Domina anche l’imbattuto Fils | Sapevo che era uno dei migliori al mondo in questo momento

Da ilfattoquotidiano.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner continua la sua corsa nei tornei principali e si è qualificato per la finale a Madrid dopo aver battuto l’imbattuto Fils. La partita si è conclusa con una netta vittoria di Sinner, che ha mostrato un gioco superiore rispetto al suo avversario. Al termine dell’incontro, l’italiano ha commentato che Fils è uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento, nonostante la sfida sul campo sia stata a senso unico.

A fine gara lo definisce ” uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento”. Sul campo, però, lo ha appena dominato. Jannik Sinner non si ferma: batte con il punteggio di 6-2 6-4 Arthur Fils e conquista la finale del Mutua Madrid Open 2026. È la prima finale per il numero 1 al mondo sulla terra rossa della Caja Magica, ma anche la quarta consecutiva in questa stagione, la quinta di fila in un Masters 1000. Sinner va a caccia del record di 5 vittorie consecutive nei 1000, impresa mai riuscita a nessuno. Per farcela, domenica, dovrà battere il vincente della seconda semifinale, uno tra Alexander Zverev (n.3 e n.2 del seeding) ed Alexander Blockx (n.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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