Durante la finale del Mondiale, è stata scattata una foto che ritrae un calciatore attuale accanto a un talento emergente. L’immagine mostra un confronto tra un giocatore ormai affermato e un giovane promettente, che si affronteranno sul campo. La foto risale a quando il giovane era un bambino, e ora si trovano a sfidarsi in una partita decisiva. Nessuna altra informazione sui nomi o dettagli specifici dei giocatori è stata fornita.

Messi e Yamal: Una Sfida Generazionale in Finale di Mondiale. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La verità è che quella fotografia è una follia. Ho scattato una foto con lui quando era un bambino e ora ci ritroviamo ad affrontarci in una finale del Mondiale.” Con queste parole, Lionel Messi ha descritto il suo incontro con il giovane Lamine Yamal in un contesto che ha dell’incredibile. La finale del Mondiale tra Argentina e Spagna ha riacceso l’attenzione su una celebre immagine del 2007, che mostra Messi insieme al neonato Yamal. Questo scatto è diventato virale in un momento cruciale della competizione sportiva. Un Evento Storico per il Calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Messi e Yamal: un’immagine sorprendente di un futuro campione nella finale Mondiale

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MERINO: I THOUGHT MESSI AND YAMAL PIC WAS AI! Spain v Argentina 2026 FIFA World Cup Final

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Messi faceva il bagnetto a Lamine Yamal: oggi si sfidano nella finale del MondialeNel 2007, un giovane Lionel Messi di 19 anni appare in una fotografia mentre fa il bagnetto a Lamine Yamal, allora ancora bambino.

Messi o Lamine Yamal, con chi giocheresti la finale del Mondiale?Nell'ultima puntata di La Tripletta, si è discusso di quale giocatore scegliere tra Messi e Yamal in caso di finale mondiale.

Temi più discussi: Leo Messi, la foto con Lamine Yamal bambino: la storia e le origini dello scatto · Mondiali di calcio 2026; Lamine Yamal e la foto con Messi da bambino: la storia che emoziona verso la finale dei Mondiali 2026; Messi-Yamal, la foto del bagnetto diventata storica: cosa c'è dietro lo scatto del 2007, domenica si giocano il Mondiale; Messi fa il bagnetto a Yamal bambino: la storia dietro la foto scattata 19 anni fa.

MESSI E LA FOTO VIRALE DEL BAGNETTO A LAMINE YAMAL NEONATO Durante il Fanatics Fest, Lionel Messi è stato intervistato da Tom Brady e ha commentato l'incredibile e virale fotografia di quasi vent'anni fa che lo ritraeva durante un servizio fot x.com

Anche se non vincono contro la Spagna, comunque Messi è riuscito ad arrivare alla finale del mondiale a 39 anni ed è stato un pezzo chiave per la sua nazionale. Semplicemente il GOAT reddit

Messi esalta Yamal: È uno dei migliori al mondo, felice che giochi al BarcellonaNew York, 18 luglio 2026 – Mancano poche ore, poi si scoprirà il nome dei nuovi campioni del mondo. La finale di questo Mondiale non poteva essere più romantica di questa, è la sfida generazionale per ... quotidiano.net

La foto di Messi con Yamal bambino, ecco come è nata l’immagine che sta spopolando prima di Spagna-ArgentinaEcco come è nata l'immagine che ritrae un giovane Messi mentre fa il bagnetto a Yamal bambino. Il retroscena del fotografo ... calciomercato.it