Lionel Messi e Lamine Yamal si affronteranno domenica sera a New York nella finale della Coppa del Mondo. È la prima volta che i due giocatori scendono in campo contro, ma si erano incontrati quasi vent’anni fa, quando Messi era un giovane calciatore emergente e Yamal un neonato. Una foto di allora mostra Messi con un bambino, ritenuta da alcuni come un’immagine che avrebbe predetto il futuro confronto tra i due.

Lionel Messi e Lamine Yamal si sfideranno domenica sera a New York nella finale della Coppa del Mondo. Sarà la prima volta che si affronteranno in campo, ma i due si erano già incontrati quasi vent’anni fa, quando Lionel era un promettente calciatore e Lamine un neonato. Le fotografie hanno un potere particolare, capita che nel tempo assumano un valore diverso da quello che avevano quando sono state scattate. E quella tra Lionel Messi e Lamine Yamal ne è uno degli esempi più cristallini. La storia della foto che sta facendo il giro del mondo. «Per quello scatto ho sudato sangue», dice ancora oggi il fotografo catalano Joan Monfort. «La probabilità che tutto questo accadesse erano infinitamente minori di quelle di vincere alla lotteria, è davvero incredibile». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Messi e Yamal, l’incredibile storia della foto che prediceva il futuro

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MESSI is the GREATEST: Lamine Yamal settles the GOAT debate with ZERO HESITATION

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Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del MondialeNel 2007, un giovane di 20 anni si chinava su una vaschetta di plastica per fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi.

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: ? ? Leo #Messi ha commentato l’iconica foto che lo ritrae insieme a #LamineYamal quando il giovane talento del Barcellona era ancora un neonato @tancredipalmeri #Sportitalia #FIFAWorldCup x.com

Anche se non vincono contro la Spagna, comunque Messi è riuscito ad arrivare alla finale del mondiale a 39 anni ed è stato un pezzo chiave per la sua nazionale. Semplicemente il GOAT reddit

Dai bagnetti da neonato alla partita più importante di tutte: Lamine Yamal può usare la finale dei Mondiali per dimostrare di essere davvero l’erede di Lionel MessiIn vista della finale dei Mondiali di domenica tra Spagna e Argentina, Lamine Yamal è pronto a succedere a Lionel Messi, che un tempo gli faceva il bagnetto, come miglior giocatore del pianeta. goal.com

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