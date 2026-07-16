Yamal e Messi | ecco qual è la vera storia della foto più famosa del web

Una foto di Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal è diventata virale. La scena si è verificata durante un battesimo e ha attirato l'attenzione sui social. Ora, i due giocatori sono in competizione nella finale del Mondiale, generando curiosità sulla loro connessione. La fotografia rappresenta un episodio casuale che ha riacceso l'interesse pubblico, senza alcuna implicazione ufficiale tra i due atleti.

Un battesimo, uno scherzo del destino, una coincidenza incredibile: la foto di Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal è tornata virale ora che i due giocheranno - uno contro l'altro - la finale del Mondiale. Ecco la vera storia dietro allo scatto più virale del web!. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Declaraciones explosivas de Lamine Yamal sobre Messi y Ronaldo tras la victoria de España sobre Port

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Messi fa il bagnetto a Lamine Yamal, la foto dei due campioni prima della sfida ai MondialiPrima della finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina, è stata diffusa una foto in cui Messi fa il bagnetto a Lamine Yamal.

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‘’Mi sono stupito anch’io: torno in campo dopo l’hydration break e mi viene non solo da esaltare lui che si è idratato, ma di dire subito dopo ecco a cosa serve il cooling break. Forte. Senza uffici stampa, senza rete, senza costruzioni. Adani è così: senti, hai la x.com

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