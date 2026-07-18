Messaggio sul figlio di Anselmo Fatti chiari Fabbri voleva minacciare ora venga in Consiglio comunale

Un messaggio riguardante il figlio di Anselmo afferma che Fabbri voleva minacciare e invita a discuterne in Consiglio comunale. L’avvocato e consigliere di opposizione, Fabio Anselmo, non commenta la denuncia presentata contro il sindaco, precisando che la questione verrà trattata in tribunale.

Ferrara, 19 luglio 2026 – Non entra nel merito della denuncia presentata nei confronti del sindaco Alan Fabbri. Di quella, spiega l’avvocato e consigliere comunale di opposizione Fabio Anselmo, “se ne discuterà in tribunale”. All’indomani della notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati del primo cittadino, in relazione alla vicenda del foglio con il lancio Ansa relativo all’ arresto del figlio dell’esponente di minoranza, il ragionamento si sposta sul piano politico. A prendere la parola è lo stesso Anselmo, persona offesa nel procedimento aperto in procura che vede il sindaco Fabbri indagato per i reati di diffamazione e violenza o minaccia a un corpo politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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